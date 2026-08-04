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Эдуард Мор: уход Сперцяна пошёл на пользу Кривцову

Эдуард Мор: уход Сперцяна пошёл на пользу Кривцову
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова после ухода из клуба воспитанника Эдуарда Сперцяна. В двух стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги россиянин забил три гола.

«Очень рад за Кривцова. Видно, что он хорошо играл, когда выходил в старте, хотя его не всегда выпускали. Парень очень работящий. Он ждал своего шанса, всегда отрабатывал. Ему пошёл на пользу уход Сперцяна. Теперь он играет раскрепощённо и является лидером команды. Кривцов умеет созидать, у него большой объём работы. Не могу сказать, что я удивлён такой результативной игре с его стороны. Скорее просто порадовался, что он получает то признание, которого достоин», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перебрался в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

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