Судья не назначил пенальти в ворота «Родины» в матче с «Рубином» после просмотра VAR

Главный арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Родины» после просмотра VAR в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московская команда играет с «Рубином». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В матче — 1:0 в пользу «Родины».

Арбитр определил, что форвард казанской команды Даниил Кузнецов инициировал контакт с защитником «Родины» и назначил штрафной в пользу защищающейся команды.

Фото: Кадр из трансляции

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).