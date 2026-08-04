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Роман Шишкин: у Кривцова вопрос в стабильности — он не всегда показывал яркую игру

Роман Шишкин: у Кривцова вопрос в стабильности — он не всегда показывал яркую игру
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Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о полузащитнике Никите Кривцове как об одном из лидеров «Краснодара».

«Ушёл Сперцян, пока нет Кордобы. При отсутствии двух лидеров прогнозировалось, что у «Краснодара» будут проблемы. В очередной раз скажу, что прекрасно знаю принципы подхода к игре Мусаева. Меня радует, что эти принципы вытягивают уже другие футболисты. То есть роль Сперцяна на сегодняшний день берёт Кривцов. Будет вопрос в стабильности. На протяжении последних двух сезонов Сперцян показал, что на дистанции чувствует себя очень уверенно. Кривцов ранее не всегда попадал в основной состав, не всегда показывал яркую игру. Однако это талантливый и трудоспособный футболист. «Краснодар» дал ему возможность стать хорошим футболистом. Думаю, характер Кривцова ответит благодарностью. Если будет стабильно показывать такой уровень, дай бог, чтобы пошёл по стопам Сперцяна», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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