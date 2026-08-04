Гаврилов сравнил возможный уход Батракова в «Галатасарай» с переходом Аршавина в «Арсенал»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном переходе футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай», упомянув экс-форварда сборной России Андрея Аршавина.

«Если говорить о Батракове, то можно уйти куда хочешь. Я в своё время в «Спартаке» был ведущим игроком. И меня тогда хотели отправить в венский «Рапид» в 1985 году. Но меня туда не выпустили. А дали уехать в команду из высшей лиги Финляндии. В «Рапиде» я мог хорошо играть в футбол, лучше, чем в Финляндии. Этого у меня не получилось из-за того, что меня не выпустили туда. А играя в Финляндии, я намучился сильно. Казалось бы, я должен был быть звездой. А получилось, что клуб был слабым. Я был ведущим футболистом два сезона в этой команде. Но не получил никакого удовольствия, хотя забил 14 мячей. Все нынешние переходы в иностранные клубы всегда связаны с риском. Если ты не найдёшь общего языка с партнёрами, можешь просидеть и не играть год или два.

Можно тогда заканчивать. «Галатасарай» — ведущий клуб в Турции. Можно себя там попробовать. Но таких игроков, как Батраков, там полно. Футболисты из других стран тоже хотят попасть в этот клуб. Надо выдержать конкуренцию и определиться с тем, будешь ли ты играть или нет. В своё время Аршавин перешёл в «Арсенал». Тогда это была сумасшедшая команда, которая играла спокойно и без него. Понятно, что не каждому это дано. Когда Аршавин хвастается, что забил четыре гола «Ливерпулю», возникает вопрос: почему ты другим клубам не забивал по четыре мяча, если ты такой великий? Непонятно, впишется ли Батраков в «Галатасарай», выдержит ли конкуренцию. Надо посмотреть, что будет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.