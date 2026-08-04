Латышонок: время в «Зените» — отличный опыт, я благодарен Санкт‑Петербургу

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о периоде выступления за санкт-петербургский «Зенит». Футболист играл за сине-бело-голубых с июня 2024 по июль 2026 года.

— Как оцените период карьеры в «Зените»?

— Ни о чём не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 «сухарей». А второй сезон не получился: из‑за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в «Зените» — отличный опыт, я благодарен Санкт‑Петербургу.

— Чемпионом России стали.

— И Суперкубок два раза выиграл (улыбается), — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».