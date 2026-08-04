Защитник «Акрона» Бокоев — фанатам: понимаю вас, я сам болельщик, за кого-то болею

Защитник «Акрона» Марат Бокоев ответил болельщикам, которые раскритиковали игроков команды после трёх поражений на старте сезона. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги тольяттинцы разгромно уступили «Зениту» (0:5), во 2-м — проиграли «Рубину» (1:2), а в 1-м туре Фонбет Кубка России потерпели поражение от «Ростова» (0:4).

«Безразличных точно нет на поле. Со стороны не знаю, как выглядит. В команде нахожусь, безразличных нет. Я ваши переживания тоже понимаю. Я сам болельщик, за кого-то болею.

Разделяю ваши переживания. Мы не будем искать оправдания. Только делом. В любом случае спасибо. Будем исправлять свои ошибки», — сказал Бокоев в общении с болельщиками в видео, опубликованном в телеграм-канале «Акрона».