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Защитник «Акрона» Бокоев — фанатам: понимаю вас, я сам болельщик, за кого-то болею

Защитник «Акрона» Бокоев — фанатам: понимаю вас, я сам болельщик, за кого-то болею
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Защитник «Акрона» Марат Бокоев ответил болельщикам, которые раскритиковали игроков команды после трёх поражений на старте сезона. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги тольяттинцы разгромно уступили «Зениту» (0:5), во 2-м — проиграли «Рубину» (1:2), а в 1-м туре Фонбет Кубка России потерпели поражение от «Ростова» (0:4).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Олусегун – 4'     0:2 Михайлов – 7'     0:3 Азнауров – 50'     0:4 Прохин – 65'    

«Безразличных точно нет на поле. Со стороны не знаю, как выглядит. В команде нахожусь, безразличных нет. Я ваши переживания тоже понимаю. Я сам болельщик, за кого-то болею.

Разделяю ваши переживания. Мы не будем искать оправдания. Только делом. В любом случае спасибо. Будем исправлять свои ошибки», — сказал Бокоев в общении с болельщиками в видео, опубликованном в телеграм-канале «Акрона».

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