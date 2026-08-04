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«Родина» — «Рубин»: Абдусаламов оформил дубль на 51-й минуте матча Кубка России

«Родина» — «Рубин»: Абдусаламов оформил дубль на 51-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Родины».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
2-й тайм
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'    

Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов оформил дубль на 51-й минуте. Ранее игрок отличился на 13-й минуте.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России-2026/2027
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