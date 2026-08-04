Мор: Глушенкову свойственно устраивать себе поблажки — нужно работать над его состоянием

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об уровне мастерства нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Футболист оформил хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Глушенков забил хорошие голы. Надо понимать, что Максим, с одной стороны, парень очень одарённый, но, если бы он в каждом матче играл на максимум, цены бы ему не было. Ему свойственно проводить очень хорошие игры, а потом устраивать себе поблажки. Мне кажется, роль в хет-трике Глушенкова сыграло то, что матчем ранее Семак заменил его в перерыве. Где-то в глубине души Глушенков обиделся, хотя там счёт был уже сделан. Максим — одарённый футболист. Когда он в оптимальных кондициях и с желанием, Глушенков является лидером «Зенита». Однако нужно постоянно работать над его состоянием, чтобы он играл на максимум. Это непросто», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.