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Мор: Глушенкову свойственно устраивать себе поблажки — нужно работать над его состоянием

Мор: Глушенкову свойственно устраивать себе поблажки — нужно работать над его состоянием
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об уровне мастерства нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Футболист оформил хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

«Глушенков забил хорошие голы. Надо понимать, что Максим, с одной стороны, парень очень одарённый, но, если бы он в каждом матче играл на максимум, цены бы ему не было. Ему свойственно проводить очень хорошие игры, а потом устраивать себе поблажки. Мне кажется, роль в хет-трике Глушенкова сыграло то, что матчем ранее Семак заменил его в перерыве. Где-то в глубине души Глушенков обиделся, хотя там счёт был уже сделан. Максим — одарённый футболист. Когда он в оптимальных кондициях и с желанием, Глушенков является лидером «Зенита». Однако нужно постоянно работать над его состоянием, чтобы он играл на максимум. Это непросто», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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