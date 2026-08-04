«Крылья Советов» одолели махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На 15-й минуте вингер самарцев Денис Макаров ударом из-за пределов штрафной забил первый гол в игре. На 47-й минуте полузащитник «Динамо» Владимир Хубулов ударом с пенальти восстановил равенство в счёте. На 63-й минуте нападающий Джеффри Чинеду вывел «Крылья Советов» вперёд на 63-й минуте

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с калининградской «Балтикой». Игра запланирована на четверг, 20 августа. Днём ранее самарские «Крылья Советов» проведут матч с санкт-петербургским «Зенитом».