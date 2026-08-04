«Куда рукой берёшь?» Бубнов высказался об ошибке Ву в матче с «Ахматом», упомянув Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде с ошибкой защитника «Спартака» Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», упомянув форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Победу в матче одержали красно-белые – 2:1.

«Он должен был ногой сыграть. Ни Пеле, ни Месси, ни Марадона не возьмут мяч. Они пожонглируют, что-то сделают. А этот что? Вратарь, что ли? Куда ты рукой берёшь? Но он не знал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.