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«Куда рукой берёшь?» Бубнов высказался об ошибке Ву в матче с «Ахматом», упомянув Месси

«Куда рукой берёшь?» Бубнов высказался об ошибке Ву в матче с «Ахматом», упомянув Месси
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде с ошибкой защитника «Спартака» Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», упомянув форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Победу в матче одержали красно-белые – 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Он должен был ногой сыграть. Ни Пеле, ни Месси, ни Марадона не возьмут мяч. Они пожонглируют, что-то сделают. А этот что? Вратарь, что ли? Куда ты рукой берёшь? Но он не знал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

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