Уилшир: хочу, чтобы Льюис-Скелли остался в «Арсенале» и боролся за место в команде

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир признался, что хочет, чтобы полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли остался в команде.

«Прошлый год был интересным для Майлза, потому что, думаю, он никогда раньше не сталкивался с подобным (вероятно, речь о чемпионстве в АПЛ и выходе в финал ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»). На протяжении всего обучения в академии он и Итан [Нванери] всегда были лучшими игроками в своей возрастной группе.

Академия хорошо поработала, предоставив ему подходящие испытания в нужное время, затем он столкнулся с некоторыми трудностями, но я был очень рад за Майлза, когда он с этим справился. Больше всего в нём мне нравится его характер. Этого у него не отнять… я видел, как Майлз сидел на скамейке запасных, но всё равно болел за команду каждую минуту. Он человек, который жаждет любви и готов дарить её.

Он раскрыл свой потенциал в конце сезона в финале Лиги чемпионов. Я бы хотел, чтобы он остался и боролся за место в команде, потому что я считаю, что он достаточно хорош для этого клуба», — приводит слова Уилшира Sky Sports.