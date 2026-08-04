«Родина» — «Рубин»: Гарибян отличился на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 4:0 в пользу «Родины».

Нападающий хозяев Артур Гарибян отличился на 78-й минуте. Ранее нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов открыл счёт на 13-й минуте. На 51-й минуте форвард оформил дубль. Полузащитник хозяев Андрей Егорычев довёл счёт до разгромного на 59-й минуте.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).