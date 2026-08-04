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Родина — Рубин, результат матча 4 августа 2026, счет 5:0, 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/2027

«Родина» со счётом 5:0 разгромила «Рубин» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты «Родины».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'     5:0 Максименко – 85'    

Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов открыл счёт на 13-й минуте. На 51-й минуте форвард оформил дубль. Полузащитник хозяев Андрей Егорычев довёл счёт до разгромного на 59-й минуте. На 78-й минуте нападающий Артур Гарибян забил четвёртый мяч в ворота «Рубина», а форвард Артём Максименко на 85-й минуте установил окончательный счёт — 5:0.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России-2026/2027
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