«Родина» со счётом 5:0 разгромила «Рубин» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты «Родины».

Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов открыл счёт на 13-й минуте. На 51-й минуте форвард оформил дубль. Полузащитник хозяев Андрей Егорычев довёл счёт до разгромного на 59-й минуте. На 78-й минуте нападающий Артур Гарибян забил четвёртый мяч в ворота «Рубина», а форвард Артём Максименко на 85-й минуте установил окончательный счёт — 5:0.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).