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«Спартак» и «Панатинаикос» договорились по Ливаю Гарсии — SРORT24

«Спартак» и «Панатинаикос» договорились по Ливаю Гарсии — SРORT24
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«Спартак» и «Панатинаикос» договорились об аренде нападающего Ливая Гарсии сроком на один год с опцией выкупа в размере € 12 млн, сообщает греческое издание SРORT24.

Опция выкупа автоматически активируется в случае, если игрок проведёт определённое количество матчей. Сумма арендного платежа была согласована на уровне € 1,25 млн. Сам футболист получит за этот сезон € 2,5 млн. Сумму полностью покроет «Панатинаикос».

Футболист выступает за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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