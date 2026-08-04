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Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в Кубке России

Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в Кубке России
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'    

— «Локомотив» не в самом лучшем состоянии подходит к матчу, насколько это усложняет или облегчает ситуацию?
— Скорее усложняет, потому что раненый зверь опасен вдвойне. Им нужно набирать очки.

— Гаич дебютирует в этом сезоне, насколько он близок к оптимальным кондициям?
— Он в хорошем состоянии, максимально близок к оптимальным кондициям. Как раз сегодня мы и посмотрим.

— Бориско — ещё один дебютант, как он отреагировал на попадание в стартовый состав?
— Спокойно. Он был готов к этому. Макс — опытный вратарь, который ждёт своё игровое время. Думаю, сегодня должен себя проявить, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

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