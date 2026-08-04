Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

— «Локомотив» не в самом лучшем состоянии подходит к матчу, насколько это усложняет или облегчает ситуацию?

— Скорее усложняет, потому что раненый зверь опасен вдвойне. Им нужно набирать очки.

— Гаич дебютирует в этом сезоне, насколько он близок к оптимальным кондициям?

— Он в хорошем состоянии, максимально близок к оптимальным кондициям. Как раз сегодня мы и посмотрим.

— Бориско — ещё один дебютант, как он отреагировал на попадание в стартовый состав?

— Спокойно. Он был готов к этому. Макс — опытный вратарь, который ждёт своё игровое время. Думаю, сегодня должен себя проявить, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».