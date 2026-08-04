В ЦСКА объяснили отсутствие Данилова в заявке на матч с «Локомотивом»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему защитник армейцев Кирилл Данилов не попал в заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сегодня в игре с «Локомотивом» недоступен тренерскому штабу по медицинским показаниям только Игорь Владимирович Акинфеев, который продолжает реабилитацию. Все остальные футболисты тренировались в общей группе.

Кирилл Данилов утром тренировался на стадионе. Всё с ним хорошо, это плановая ротация. Болельщики могут не переживать», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.