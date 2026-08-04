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Полузащитник Флорентину Луиш пополнил состав «Ипсвич Таун»

Полузащитник Флорентину Луиш пополнил состав «Ипсвич Таун»
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«Ипсвич Таун» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Флорентину Луиша из «Бёрнли».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года.

Флорентину Луиш является воспитанником «Бенфики», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. В послужном списке игрока есть «Монако» и «Хетафе», за которые он выступал в рамках аренды. Состав «кларетовых» хавбек пополнил в сентябре 2025 года на правах аренды, а в июне 2026-го он подписал с этой командой полноценный контракт. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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