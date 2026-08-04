«Эта победа психологически важна». Тренер «Родины» Диас — о матче с «Рубином»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (5:0).

«Рад победе, это три очка, они важны. Прежде всего после двух поражений в чемпионате, хотели исправить ошибки в обороне – слишком много позволяли у своих ворот. Команда всё поняла и справилась. Эта победа психологически важна», — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).