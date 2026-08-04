«90 минут были постыдные». Тренер «Рубина» объяснил разгромное поражение от «Родины»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига объяснил разгромное поражение своей команды от «Родины» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:5).

— Какой отрезок матча, на ваш взгляд, получился самым плохим для «Рубина»?

— 90 минут были постыдные, поэтому тут не футбольные, не тактические вопросы. Неуместно их обсуждать, когда счёт 5:0. Это вопрос прежде всего отношения к работе, отношения к своей профессии, отношения к футболу.

— Кто, по-вашему, сыграет нападающего в следующей игре?

— Посмотрим. Нужно биться, работать. Непростая ситуация по поводу нападающего. Но, собственно, и в прошлом сезоне тоже ситуация была непростая. Но мы вырулили, поэтому работать, биться, и, если проигрываешь, проигрывать нужно с честью, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».