15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«90 минут были постыдные». Тренер «Рубина» объяснил разгромное поражение от «Родины»

«90 минут были постыдные». Тренер «Рубина» объяснил разгромное поражение от «Родины»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига объяснил разгромное поражение своей команды от «Родины» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'     5:0 Максименко – 85'    

— Какой отрезок матча, на ваш взгляд, получился самым плохим для «Рубина»?
— 90 минут были постыдные, поэтому тут не футбольные, не тактические вопросы. Неуместно их обсуждать, когда счёт 5:0. Это вопрос прежде всего отношения к работе, отношения к своей профессии, отношения к футболу.

— Кто, по-вашему, сыграет нападающего в следующей игре?
— Посмотрим. Нужно биться, работать. Непростая ситуация по поводу нападающего. Но, собственно, и в прошлом сезоне тоже ситуация была непростая. Но мы вырулили, поэтому работать, биться, и, если проигрываешь, проигрывать нужно с честью, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Артига: мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось завтра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android