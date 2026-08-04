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Арарат-Армения — Целе: результат матча 4 августа 2026, счет 2:1, 3-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/202

«Арарат-Армения» победил «Целе» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Арарат-Армения» (Армения) и «Целе» (Словения). Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 19:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
2 : 1
Целе
Целе, Словения
0:1 Сешлар – 22'     1:1 Серобян – 38'     2:1 Франса – 70'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Целе» Свит Сешлар, реализовавший пенальти на 22-й минуте. Форвард хозяев Артур Серобян сравнял счёт на 38-й минуте. На 70-й минуте нападающий «Арарат-Армения» Карлос Франса забил второй мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт – 2:1.

Ответный матч между командами пройдёт 11 августа в Словении на стадионе «З'дежеле». Победитель в этой паре примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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