«Арарат-Армения» победил «Целе» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Арарат-Армения» (Армения) и «Целе» (Словения). Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Целе» Свит Сешлар, реализовавший пенальти на 22-й минуте. Форвард хозяев Артур Серобян сравнял счёт на 38-й минуте. На 70-й минуте нападающий «Арарат-Армения» Карлос Франса забил второй мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт – 2:1.

Ответный матч между командами пройдёт 11 августа в Словении на стадионе «З'дежеле». Победитель в этой паре примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).