Игрок «Балтики» Титков: приложим все усилия, чтобы сыграть не хуже, чем в прошлом сезоне

Полузащитник калининградской «Балтики» Николай Титков выразил досаду из-за того, что команда не смогла занять призовое место по итогам прошлого сезона РПЛ, завершив розыгрыш чемпионата на шестой строчке в турнирной таблице.

— Эта «Балтика» похожа на ту, что была год назад?

— В матче с «Динамо» агрессивнее сыграли, чем с ЦСКА, мало у своих ворот дали создать, у чужих постарались реализовать моменты. Эта победа придаст нам уверенности, будем идти вперёд.

— Обида от упущенных медалей остаётся до сих пор?

— Конечно, хотелось быть в призёрах. Мы долго шли наверху, могли выиграть медали, но сами упустили их.

— Для вернувшейся в РПЛ команды не дерзко было бы?

— Наоборот, мы показали, что даже команда, вышедшая из ФНЛ, может претендовать на медали.

— Не будет такого, что увидим «Балтику» в числе борющихся за выживание?

— Такого не будет. Мы приложим все усилия, чтобы сыграть не хуже, чем в прошлом сезоне. Желательно забраться ещё выше, — приводит слова Титкова «Матч ТВ».