Главный тренер «Рубина» Франк Артига принёс извинения жителям Казани после разгромного поражения «Рубина» от «Родины» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:5).
«Единственное, что мы должны сегодня сказать, это принести извинения жителям Казани и болельщикам. Всё, что мы сегодня показали, — Казань этого не заслуживает.
Это вопрос отношения и уважения к футболу. Ничего этого не показали. Соперник нас начал превосходить с первых минут», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).
- 4 августа 2026
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