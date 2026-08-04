Главный тренер «Рубина» Франк Артига принёс извинения жителям Казани после разгромного поражения «Рубина» от «Родины» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:5).

«Единственное, что мы должны сегодня сказать, это принести извинения жителям Казани и болельщикам. Всё, что мы сегодня показали, — Казань этого не заслуживает.

Это вопрос отношения и уважения к футболу. Ничего этого не показали. Соперник нас начал превосходить с первых минут», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).