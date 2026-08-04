Тренер «Рубина» Артига: проводы Даку — отвлекающий фактор, но искать отговорки нечестно

Главный тренер «Рубина» Франк Артига объяснил, как расставание с форвардом Мирлиндом Даку повлияло на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором казанцы разгромно уступили «Родине» (0:5).

— Повлияли ли проводы Даку на футболистов сегодня?

— Безусловно, такие вещи неслучайны. Но неправильно эти отговорки приводить. Есть отвлекающие факторы, но нечестно отговорки находить. Можно сетовать на отсутствие нападающего, но при таком результате… Это должно послужить нам уроком. И надо показать совсем другое лицо в других матчах, — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Рубин» убрал Даку из заявки на сезон. Сообщалось, что московский «Спартак» принял решение активировать опцию выкупа форварда за € 11 млн.