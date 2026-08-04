15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Рубина» Артига рассказал о целях команды в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Артига рассказал о целях команды в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о целях команды в Фонбет Кубке России. В 1-м туре Пути РПЛ турнира казанцы уступили «Родине» со счётом 0:5.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'     5:0 Максименко – 85'    

«Моя цель — добиться чего-то серьёзного. Именно это озвучили команде. Мы серьёзно нацелены на путь в Кубке. Но, похоже, я не достучался до ребят. Кубок для меня не товарищеский турнир», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Материалы по теме
Сенсационный старт в Кубке! «Родина» стёрла «Рубин» и обновила клубный рекорд. Видео
Сенсационный старт в Кубке! «Родина» стёрла «Рубин» и обновила клубный рекорд. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android