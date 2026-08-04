Главный тренер «Рубина» Артига рассказал о целях команды в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о целях команды в Фонбет Кубке России. В 1-м туре Пути РПЛ турнира казанцы уступили «Родине» со счётом 0:5.

«Моя цель — добиться чего-то серьёзного. Именно это озвучили команде. Мы серьёзно нацелены на путь в Кубке. Но, похоже, я не достучался до ребят. Кубок для меня не товарищеский турнир», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).