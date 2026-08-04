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Локомотив М — ЦСКА: результат матча 4 августа, счет 1:1 (4:5 пен.), 1-й тур Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России
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Окончен матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли «Локомотив» и ЦСКА. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 5:4. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

На 40-й минуте Матеус Рейс вывел красно-синих вперёд. Александр Сильянов на 90+2-й минуте забил ответный мяч. В серии пенальти сильнее оказались армейцы.

В другом матче группы D «Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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