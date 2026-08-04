ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России

Окончен матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли «Локомотив» и ЦСКА. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 5:4. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

На 40-й минуте Матеус Рейс вывел красно-синих вперёд. Александр Сильянов на 90+2-й минуте забил ответный мяч. В серии пенальти сильнее оказались армейцы.

В другом матче группы D «Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).