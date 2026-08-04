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«Они сошли с ума». Турецкий журналист — о ценах за трансферы Батракова и Кисляка в Турцию

«Они сошли с ума». Турецкий журналист — о ценах за трансферы Батракова и Кисляка в Турцию
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Журналист издания To Sports Resmi Осман Алтунтерим высказался об интересе турецких клубов к игрокам из чемпионата России. По его информации, «Галатасарай» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, а «Бешикташ» хотел бы подписать опорника Матвея Кисляка из ЦСКА.

«Я узнал о предложении «Бешикташа» сегодня. Это предложение в € 20 млн. Плюс в него включена доля от любой будущей продажи. Но ЦСКА просит € 40 млн. Они сошли с ума. Та же ситуация с Батраковым и «Галатасараем», я объясню это, когда придёт время. Сейчас россияне просто безумны, скажу так.

Что такое € 40 млн? Кстати, Кисляк лучше Батракова, но сейчас в России нет ни одного игрока, который стоил бы € 40 млн», — сказал Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports в соцсети X.

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