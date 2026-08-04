«Там никто не хочет работать. Пускай едет». Бубнов назвал команду для Слуцкого

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о перспективах Леонида Слуцкого в качестве тренера команды Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и назвал сборную, которую он может тренировать.

— Я прогнозировал, что конец у него будет один, как и во всех командах. В конце концов он обосрётся.

— Он будет работать в РПЛ?

— Где? В ЦСКА дорога закрыта, «Динамо» — тоже, думаю, закрыта.

— «Локомотив»?

— «Локомотив», аккуратнее! Там уже Евсеев Галактионова обыгрывает. Рашид Рахимов спас «Рубин» из говна после того, как Слуцкий его туда опустил. Вот он сам себя обесценил, а мы только констатируем факт.

Знаешь где его место? В сборной Италии. Там никто не хочет в этой сборной работать. Пускай едет и свой талант там показывает. Какой он великий тренер.

— То есть вы не верите в Слуцкого?

— Нет, конечно, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

3 августа пресс-служба «Шанхай Шэньхуа» объявила, что российский тренер Леонид Слуцкий покинул клуб. Ранее сам Слуцкий сообщил, что завершает работу в «Шанхае».