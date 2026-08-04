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Новичок «Астон Виллы» Манзамби пропустит матч за Суперкубок УЕФА — The Athletic

Новичок «Астон Виллы» Манзамби пропустит матч за Суперкубок УЕФА — The Athletic
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Новый полузащитник «Астон Виллы» Йохан Манзамби не сможет помочь своей команде в матче за Суперкубок УЕФА — 2026, в котором «вилланы» сыграют с «Пари Сен-Жермен» 12 августа.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Манзамби получил травму колена во время выступления за сборную Швейцарии на чемпионате мира — 2026. На данный момент неизвестно, каковы точные сроки восстановления полузащитника.

20-летний полузащитник с 2024 года выступал в составе «Фрайбурга». За немецкий клуб он провёл 58 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В минувшем сезоне Манзамби признали лучшим молодым игроком Лиги Европы.

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