Новичок «Астон Виллы» Манзамби пропустит матч за Суперкубок УЕФА — The Athletic

Новый полузащитник «Астон Виллы» Йохан Манзамби не сможет помочь своей команде в матче за Суперкубок УЕФА — 2026, в котором «вилланы» сыграют с «Пари Сен-Жермен» 12 августа.

Манзамби получил травму колена во время выступления за сборную Швейцарии на чемпионате мира — 2026. На данный момент неизвестно, каковы точные сроки восстановления полузащитника.

20-летний полузащитник с 2024 года выступал в составе «Фрайбурга». За немецкий клуб он провёл 58 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В минувшем сезоне Манзамби признали лучшим молодым игроком Лиги Европы.