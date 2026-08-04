«Бешикташ» предложил ЦСКА € 20 млн за Кисляка, армейцы требуют € 40 млн — Lüpen Sports

«Бешикташ» предложил ЦСКА € 20 млн за полузащитника Матвея Кисляка, армейцы требуют € 40 млн. Об этом сообщил журналист турецкого To Sports Resmi Осман Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports в соцсети X.

По данным источника, предложение стамбульской команды также предусматривало процент от будущей продажи, который полагался бы ЦСКА в случае последующего ухода Кисляка из «Бешикташа».

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В минувшем сезоне на счету 21-летнего опорника восемь голов и столько же результативных передач в 42 играх за красно-синих во всех турнирах.