«Црвена Звезда» Станковича уступила «Хапоэлю» в квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между израильским «Хапоэлем» Беэр-Шева и сербской «Црвеной Звездой», которой руководит бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Победу со счётом 1:0 праздновали игроки израильского клуба.

На 38-й минуте нападающий Захи Ахмед вывел «Хапоэль» вперёд. На 60-й минуте его одноклубник Матан Балтакса был удалён за две жёлтые карточки. В оставшиеся полчаса голов забито не было.

Ответная игра между «Црвеной Звездой» и «Хапоэлем» состоится во вторник, 11 августа. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов.