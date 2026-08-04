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Хапоэль Беэр-Шева — Црвена Звезда, результат матча 4 августа 2026, счет 1:0, 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/2027

«Црвена Звезда» Станковича уступила «Хапоэлю» в квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между израильским «Хапоэлем» Беэр-Шева и сербской «Црвеной Звездой», которой руководит бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Победу со счётом 1:0 праздновали игроки израильского клуба.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
1 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Ахмед – 38'    
Удаления: Балтакса – 60' / нет

На 38-й минуте нападающий Захи Ахмед вывел «Хапоэль» вперёд. На 60-й минуте его одноклубник Матан Балтакса был удалён за две жёлтые карточки. В оставшиеся полчаса голов забито не было.

Ответная игра между «Црвеной Звездой» и «Хапоэлем» состоится во вторник, 11 августа. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов.

Календарь матчей Лиги чемпионов - 2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2026/2027
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