Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара

Французский специалист Эрве Ренар стал новым главным тренером сборной Кот-д'Ивуара. Об этом сообщается в соцсетях Ивуарийской федерации футбола (FIF).

Ранее специалист уже возглавлял эту команду с 2014 по 2015 год. Помимо этого, француз работал со сборными Замбии, Анголы, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса. На клубном уровне тренер трудился в командах из Франции, Англии, Вьетнама и Алжира.

На чемпионате мира — 2026 сборная Кот-д'Ивуара дошла до 1/16 финала, где уступила национальной команде Норвегии со счётом 1:2.

Эрве Ренар ранее выиграл Кубок африканских наций со сборными Замбии и Кот-д'Ивуара.