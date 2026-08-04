«Кайрат» проиграл «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, пропустив на 90+2-й минуте

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между болгарским «Левски» и казахстанским «Кайратом». Команды играли на стадионе «Виваком Арена (Георги Аспарухов)» в Софии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля

Единственный мяч в игре был забит на 90+2-й минуте. Отличился полузащитник «Левски» Сержинью.

Ответный матч между «Кайратом» и «Левски» состоится во вторник, 11 августа. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов. На прошлой стадии команда из Казахстана оказалась сильнее кипрской «Омонии» (0:1, 1:0, 6:5 пен.).