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Левски — Кайрат, результат матча 4 августа 2026, счет 1:0, 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/2027

«Кайрат» проиграл «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, пропустив на 90+2-й минуте
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между болгарским «Левски» и казахстанским «Кайратом». Команды играли на стадионе «Виваком Арена (Георги Аспарухов)» в Софии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
Левски
София, Болгария
Окончен
1 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Сержинью – 90+2'    

Единственный мяч в игре был забит на 90+2-й минуте. Отличился полузащитник «Левски» Сержинью.

Ответный матч между «Кайратом» и «Левски» состоится во вторник, 11 августа. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов. На прошлой стадии команда из Казахстана оказалась сильнее кипрской «Омонии» (0:1, 1:0, 6:5 пен.).

Календарь матчей Лиги чемпионов - 2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2026/2027
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