15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пускай меня ещё с собой возьмёт». Мостовой о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»

«Пускай меня ещё с собой возьмёт». Мостовой о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

— «Галатасарай» — это ведущий клуб Турции.

— «Галатасарай» — это хороший вариант?
— Отличный вариант! Как сравнивать «Локомотив» и «Галатасарай»? Ещё и € 30 млн, и у него зарплата там будет. В 21 год. Да вы чего, ёлки-палки?! Пускай меня ещё с собой возьмёт в «Галатасарай». Я там тоже год поживу, на море. За хорошую зарплату (смеётся).

— А может ли Батраков получить прозвище в Турции Царь?
— Нет. Всё хватит. Не надо нам больше, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готовит улучшенное предложение по футболисту. «Локомотив» оценивает 21-летнего полузащитника в € 30 млн.

Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Из всех команд выгоняют». Мостовой — о работе и дальнейших перспективах Слуцкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android