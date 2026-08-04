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Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 на 4 августа

Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 на 4 августа
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Сегодня, 4 августа, состоялись четыре матча в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России 4 августа:

«Акрон» — «Ростов» — 0:4;
«Родина» — «Рубин» — 5:0;
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 1:2;
«Локомотив» — ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.).

Завтра, 5 августа, в Пути РПЛ Кубка России «Спартак» примет «Оренбург», воронежский «Факел» сыграет с московским «Динамо», «Краснодар» на своём поле встретится с грозненским «Ахматом», а санкт-петербургский «Зенит» проведёт домашний матч с калининградской «Балтикой».

Календарь Кубка России сезона-2026/2027
Таблица групп Кубка России сезона-2026/2027
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