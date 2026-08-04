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Юнион — Будё-Глимт, результат матча 4 августа, счет 3:3, третий квалификационный раунд Лиги чемпионов — 2026/2027

«Будё-Глимт» избежал поражения от «Юниона» в матче третьего раунда ЛЧ с шестью голами
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Завершён первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли бельгийский «Юнион» и норвежский «Будё-Глимт». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Жозеф Марьен» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра выступил Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Берг – 20'     1:1 Флоруч – 25'     1:2 Бломберг – 29'     2:2 Флоруч – 45+5'     3:2 Дэвид – 88'     3:3 Бёртуфт – 90+1'    

Патрик Берг на 20-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд. Рауль Флоруч на 25-й минуте сравнял счёт. У гостей на 29-й минуте пенальти реализовал Оле-Дидрик Бломберг. На 45+5-й минуте Флоруч оформил дубль. Промис Дэвид на 88-й минуте обеспечил преимущество бельгийской команде, Один Бёртуфт на 90+1-й минуте вернул равенство на табло.

Ответная игра этих команд состоится в Норвегии 11 августа.

Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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