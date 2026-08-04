«Будё-Глимт» избежал поражения от «Юниона» в матче третьего раунда ЛЧ с шестью голами

Завершён первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли бельгийский «Юнион» и норвежский «Будё-Глимт». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Жозеф Марьен» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра выступил Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Патрик Берг на 20-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд. Рауль Флоруч на 25-й минуте сравнял счёт. У гостей на 29-й минуте пенальти реализовал Оле-Дидрик Бломберг. На 45+5-й минуте Флоруч оформил дубль. Промис Дэвид на 88-й минуте обеспечил преимущество бельгийской команде, Один Бёртуфт на 90+1-й минуте вернул равенство на табло.

Ответная игра этих команд состоится в Норвегии 11 августа.