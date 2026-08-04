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Пражская «Спарта» одолела «Лион» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Пражская «Спарта» одолела «Лион» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
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Завершён первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли чешская «Спарта» и французский «Лион». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда из Праги.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Сухомель – 45'     1:1 Ринеш – 63'     2:1 Меркадо – 69'    
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