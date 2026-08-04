Пражская «Спарта» одолела «Лион» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
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Завершён первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли чешская «Спарта» и французский «Лион». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда из Праги.
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