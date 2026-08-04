Marca назвала пять основных кандидатов на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Испанская спортивная газета Marca назвала пять основных кандидатов на замену Джанни Инфантино на посту президента ФИФА.
В число претендентов вошли:
Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», председатель Европейского совета футбольных клубов (EFC);
Виктор Монтальяни, вице-президент ФИФА, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ);
Александр Чеферин, президент УЕФА;
Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК);
Патрис Моцепе, президент Африканской конфедерации футбола (CAF).
Отмечается, что Монтальяни является наиболее логичным вариантом, так как работает вице-президентом Совета ФИФА, поэтому хорошо знаком с внутренней работой организации.
Крайний срок для подачи заявок от кандидатов — 18 ноября 2026 года. Выдвинуть претендента может только национальная футбольная ассоциация. При этом кандидату нужно заручиться поддержкой минимум пяти федераций. Сами выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).