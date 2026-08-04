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Бубнов назвал три команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ-2026/2027

Бубнов назвал три команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ-2026/2027
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что тольяттинский «Акрон», московская «Родина» и воронежский «Факел» будут бороться за выживание в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«На мой взгляд, три команды определились, причём я их не видел. «Акрон», «Родина», «Факел» будут бороться за выживание. Кто четвёртый? Очень тяжело сказать, но эта четвёртая команда не вылетит. Она может только оказаться в переходных играх, потому что там кто-то должен быть. А эти трое будут точно бороться за выживание, и хуже всех выглядит «Акрон». Там дела очень плохи», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После двух матчей в РПЛ все три команды не имеют в своём активе набранных очков.

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