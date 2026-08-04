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Лига чемпионов УЕФА — 2026/2027, третий квалификационный раунд: результаты матчей на 4 августа

Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: результаты матчей на 4 августа
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Во вторник, 4 августа, состоялись восемь первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 4 августа:

«Арарат-Армения» – «Целе» — 2:1;
«Мьёльбю» – «Слован» Братислава — 1:2;
«Хапоэль» – «Црвена Звезда» — 1:0;
«Левски» – «Кайрат» — 1:0;
«Спарта» Прага – «Лион» — 2:1;
«Олимпиакос» – «НЕК Неймеген» — 0:0;
«Юнион» – «Будё-Глимт» — 3:3;
«Динамо» Загреб – «Кауно Жальгирис» — 5:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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