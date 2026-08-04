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«Трабзонспор» опубликовал официальное заявление по переходу Мохамеда Салаха

«Трабзонспор» опубликовал официальное заявление по переходу Мохамеда Салаха
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Экс-форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции. Переговоры с египтянином ведёт турецкий «Трабзонспор». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Ранее президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, комментируя слухи о возможном переходе Салаха, опроверг информацию о каких-либо достигнутых соглашениях, а также пообещал проинформировать прессу и болельщиков, когда появятся новости по этой теме.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что египтянин согласовал с «Трабзонспором» двухлетний контракт. Салах покинул «Ливерпуль» текущим летом в статусе свободного агента. Форвард выступал за англичан в течение девяти последних сезонов.

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