Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о победе над «Локомотивом» в матче Кубка России

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.). Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

«Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У «Локомотива» также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победу нужно было одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).