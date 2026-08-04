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Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о победе над «Локомотивом» в матче Кубка России

Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о победе над «Локомотивом» в матче Кубка России
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.). Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У «Локомотива» также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победу нужно было одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

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