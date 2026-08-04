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Тренер ЦСКА Игдисамов: большая удача, что Бориско у нас в команде

Тренер ЦСКА Игдисамов: большая удача, что Бориско у нас в команде
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил дебют вратаря Максима Бориско за армейцев в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.). Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Если забили со стандарта, то определённый плюс есть. Но нам ещё предстоит много работы. Моменты разберём, думаю, Виталий Кафанов знает свою работу. Хотелось бы, чтобы реализация была получше. Попович был эффективен, но не настолько, как в прошлых матчах. Кисляк и Обляков сыграли по тайму, чтобы их не перегружать перед матчем с «Ростовом».

— Рейс сегодня забил. Есть ли у него шанс появиться в матче с «Ростовом»?
— Шансы есть у всех. Надо проанализировать эту игру и уже определить план. Хотел бы сказать слова благодарности Матеусу, «Локомотив» — его команда: два матча и два гола.

— Оцените дебютную игру Бориско.
— Макс провёл хороший, солидный матч. Хочу поздравить его с дебютом. Своим сейвом в серии пенальти он добыл для нас победу. Большая удача, что он у нас в команде.

— Расскажите о своих эмоциях от матча.
— Я очень доволен игрой. У меня идёт модуль на лицензию Pro. Радоваться сил пока нет, надо выдохнуть, — передаёт слова Игдисамова «Матч ТВ».

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