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Инфантино готовит экстренное совещание с высокопоставленными сотрудниками ФИФА — Джейкобс

Инфантино готовит экстренное совещание с высокопоставленными сотрудниками ФИФА — Джейкобс
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Президент ФИФА Джанни Инфантино готовит экстренное совещание с некоторыми высокопоставленными сотрудниками своей администрации, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Инфантино пытается выяснить, сохранит ли он более 106 голосов поддержки от футбольных ассоциаций, прежде чем определить дальнейшие шаги по переизбранию на занимаемую должность.

Президент ФИФА ведёт активную работу с ассоциациями-членами, чтобы заручиться их поддержкой. Некоторые федерации уже отозвали свою поддержку. До ЧМ-2026, по данным источников в ФИФА, число одобрений в поддержку Инфантино составляло более 200.

При этом ряд европейских деятелей настаивает не только на отстранении Инфантино, но и на переходе от должности президента ФИФА к должности председателя ФИФА в рамках нового руководящего комитета с более строгим контролем и противовесами.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).

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