«Трабзонспор» анонсировал прилёт Салаха в Турцию в обращении к болельщикам

Пресс-служба турецкого «Трабзонспора» анонсировала прилёт экс-форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в обращении к болельщикам. Футболист прибудет в Стамбул в среду, 5 августа. Ранее сообщалось, что стороны согласовали двухлетний контракт.

«Объявление для болельщиков «Трабзонспора». Профессиональный футболист Мохамед Салах, с которым мы начали переговоры о трансфере, будет в терминале общей авиации аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в среду, 5 августа, в 12:00.

Ожидается, что игрок прибудет в Трабзон вечером того же дня. Время и другие подробности программы встречи в Трабзоне будут сообщены общественности через официальные каналы связи нашего клуба в течение дня», — говорится в сообщении пресс-службы «Трабзонспора» в соцсети X.