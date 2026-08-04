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Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Локомотива»

Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Локомотива»
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Локомотива» во время матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между командами. Встреча завершилась победой армейцев – 1:1 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Спокойно отреагировал на ситуацию с болельщиками. Но в душе неприятно, я этого не заслуживаю. Они не знают всей ситуации — почему и как я ушёл. Но я поблагодарил их. На протяжении всей карьеры они меня поддерживали, я им благодарен. Но таких слов, которые они говорили в мой адрес, я не заслуживаю.

Есть группа основных болельщиков, с которыми я в хороших отношениях. На товарищеском матче «Локомотива» и ЦСКА за воротами была детвора, и я лично видел, как они показывали мне неприличные жесты. А потом просили сфотографироваться», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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