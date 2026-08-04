Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Локомотива» во время матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между командами. Встреча завершилась победой армейцев – 1:1 (5:4 пен.).

«Спокойно отреагировал на ситуацию с болельщиками. Но в душе неприятно, я этого не заслуживаю. Они не знают всей ситуации — почему и как я ушёл. Но я поблагодарил их. На протяжении всей карьеры они меня поддерживали, я им благодарен. Но таких слов, которые они говорили в мой адрес, я не заслуживаю.

Есть группа основных болельщиков, с которыми я в хороших отношениях. На товарищеском матче «Локомотива» и ЦСКА за воротами была детвора, и я лично видел, как они показывали мне неприличные жесты. А потом просили сфотографироваться», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.