Дмитрий Баринов: посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Оттуда все бегут

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов поделился мнением о нынешней ситуации в «Локомотиве». Ранее футболист выступал за железнодорожников. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы переиграли красно-зелёных (1:1, 5:4 пен.).

«Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать? Если не будет усиления, будет плохо. Мне жаль команду и коллектив», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).