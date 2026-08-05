Дмитрий Баринов: посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Оттуда все бегут
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов поделился мнением о нынешней ситуации в «Локомотиве». Ранее футболист выступал за железнодорожников. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы переиграли красно-зелёных (1:1, 5:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40' 1:1 Сильянов – 90+2'
«Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать? Если не будет усиления, будет плохо. Мне жаль команду и коллектив», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).
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