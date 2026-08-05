15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Баринов: любой команде нужен сильный центрфорвард

Игрок ЦСКА Баринов: любой команде нужен сильный центрфорвард
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался на тему возможной покупки клубом нового нападающего.

«Любой команде нужен сильный центрфорвард. Хотелось бы», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры по форварду турецкого клуба «Гёзтепе» Жуану Сантосу. В российских СМИ даже вышли слова президента «Гёзтепе» Расмуса Анкерсена, заявившего, что Сантос продан в ЦСКА € 15 млн. Однако уже на следующий день сначала появилась информация, что ЦСКА отказался от трансфера игрока перед самым медосмотром, а затем директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб вышел из переговоров.

Материалы по теме
Вот это дебют за ЦСКА! Бориско вытащил кубковое дерби с «Локо» в серии пенальти. Видео
Вот это дебют за ЦСКА! Бориско вытащил кубковое дерби с «Локо» в серии пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android