Игрок ЦСКА Баринов: любой команде нужен сильный центрфорвард

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался на тему возможной покупки клубом нового нападающего.

«Любой команде нужен сильный центрфорвард. Хотелось бы», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры по форварду турецкого клуба «Гёзтепе» Жуану Сантосу. В российских СМИ даже вышли слова президента «Гёзтепе» Расмуса Анкерсена, заявившего, что Сантос продан в ЦСКА € 15 млн. Однако уже на следующий день сначала появилась информация, что ЦСКА отказался от трансфера игрока перед самым медосмотром, а затем директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб вышел из переговоров.