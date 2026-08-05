«Кайф». Баринов ответил, с какими эмоциями приезжает на стадион «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов поделился эмоциями от возвращения на стадион «РЖД Арена» в рамках гостевого матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.). Ранее футболист выступал за железнодорожников.

«Кайф. Это эмоции, всегда рад. Всё равно за два дня до матча думаешь об этом, но я себе говорю: «Воспринимай всё с улыбкой», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с тольяттинским «Акроном» (18 августа).

В другом матче группы D «Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0.