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«Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос»

«Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос»
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Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа футболиста.

Фото: ФК «Панатинаикос»

«Текущий сезон Ливай проведёт в греческом клубе. Соглашение предусматривает право выкупа игрока.

Желаем нападающему успешно проявить себя в знакомом чемпионате!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Футболист выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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