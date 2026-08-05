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Дмитрий Баринов: в связи с ситуацией в «Локомотиве» Батракову надо идти в «Галатасарай»

Дмитрий Баринов: в связи с ситуацией в «Локомотиве» Батракову надо идти в «Галатасарай»
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов оценил возможный трансфер футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Батракову надо переходить в «Галатасарай»?
— В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. За «Локомотив» футболист провёл 83 матча во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.

После двух туров в чемпионате России «Локомотив» набрал одно очко и располагается на 12-й строчке.

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